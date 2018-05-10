Київський торговий центр Aladdin виставлено на продаж

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Об'єкт оцінили в $22,5 млн

Інвестфонд Meyer Bergman виставив на продаж свій єдиний актив в Україні – київський торговий центр Aladdin. Про це повідомили Liga.net три джерела: директор торгового центру, консультант з нерухомості та інвестиційний банкір.

Інформацію про пошук покупця для ТЦ Aladdin підтвердили в компанії Cushman & Wakefield, що виступає консультантом з продажу.

Об'єкт оцінили в $22,5 млн, говорять на правах анонімності співрозмовники видання.

Орендна площа Aladdin - 10 571 кв. м, в ТЦ розташовано 120 магазинів, йдеться в прес-релізі Cushman & Wakefield. Зараз Aladdin заповнений на 99%. Щомісяця ТЦ, розташований поблизу метро «Позняки», відвідує близько 325 тис. чоловік.

Фонд Meyer Bergman став власником ТЦ Aladdin в 2008 році. Сума угоди тоді склала близько $40 млн, повідомив Liga.net обізнаний інвестбанкір.

Aladdin цікавий для інвесторів, так як має вигідне місце розташування і дозволить потенційним покупцям збільшити його прибутковість, вважає керівник департаменту ринків капіталів компанії Cushman & Wakefiled Володимир Мисак.

«Кілька девелоперів ведуть переговори про покупку торгового центру. Але договір поки не підписаний», - розповів на правах анонімності один зі співрозмовників видання.

«Ціна на об'єкт непогана, тому знайти покупця, на мій погляд, можна. Зараз найактивніші покупці - внутрішні інвестори», - вважає партнер компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін.

ТЦ Aladdin - не єдиний торговий центр, який виставлений на продаж. Ще донедавна девелоперська компанія UDP шукала покупця на недавно відкритий ТЦ Smart Plaza біля станції метро «Політехнічний інститут», розповіли два директори столичних девелоперських компаній і консультант з нерухомості.