«Київтеплоенерго» не враховує переплату за опалення, що з’явилася за часів «Київенерго»



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Киянам радять звернутися до «Київенерго» для повернення коштів

Переплата за опалення та гарячу воду, яка утворилася під час розрахунків з «Київенерго», не буде враховуватися новим постачальником. Про це під час прес-конференції повідомила фінансовий директор КП «Київтеплоенерго» Катерина Саркісова.

Тим, у кого після 1 травня 2018 року утворилася переплата, радять звернутися безпосередньо до «Київенерго» для повернення коштів.

«Ті, хто має переплату, звертаються із заявами безпосередньо до компанії «Київенерго». Подача заяв на повернення переплат відбувається через центри комунального сервісу в Києві», — повідомила Саркісова.

Однак на повернення переплати не мають права ті категорії громадян у яких така переплата утворилася під час перерахунків субсидій.

Щодо заборгованості, то її було передано новому постачальнику послуг у рамках мирової угоди, підписаної у жовтні 2018 року, тобто погашати борги за теплопостачання слід у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, з січня 2019 року у Києві діють нові тарифи на централізоване постачання гарячої води та централізоване опалення.

Як відомо, КП «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення у Києві з травня поточного року, після завершення угоди з ПАТ «Київенерго». З 1 серпня підприємство забезпечує роботу ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а також сміттєспалювального заводу «Енергія».

Джерело: УНН