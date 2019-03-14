«Київтеплоенерго» відзвітувало про використання 2 млрд грн



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«Київтеплоенерго» спрямувало частину коштів на проведення ремонтних робіт

Київ розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону

Кошти статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» були спрямовані виключно за цільовим призначенням – на закупівлю природного газу, придбання нової протиаварійної техніки для проведення ремонтних робіт, оплату праці робітників та інші виробничі витрати. Фінансова допомога власника теплоенергетичного комплексу в особі Київської міської ради у розмірі 2 млрд грн дала можливість стабільно розпочати й пройти опалювальний сезон. Про це під час виступу в Київраді повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Опалювальний сезон майже завершується. І незважаючи на низку технічних та фінансових ризиків він пройшов достатньо стабільно. Дуже важливо, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» і міська влада розпочала отримувати реальні й достовірні технічні та економічні дані про стан міської системи теплозабезпечення. Це дало змогу вже виконати аналітичну роботу, розробити базову стратегію і визначитися з інвестиційними пріоритетами», – повідомив Пантелеєв.

Він нагадав, що минулого року Київрада виділила 2 млрд грн.

«Вони використані за цільовими статтями: закупівля теплової енергії – 350 млн грн, товарно-матеріальні цінності – 369 млн, фонд оплати праці – 300 млн, виробничі витрати, електроенергія, матеріали – 100 млн грн, закупівля природного газу та енергоносіїв – 857 млн грн. Тобто з 2-х млрд – 1,98 млрд грн вже використано за цільовою потребою. Ще 24 млн грн – це кошти, що виділені на впорядкування систем обліку, і ця робота розпочата. Адже питання розукомплектованих та викрадених теплових лічильників стоїть дуже гостро. Попри те, що чинне законодавство вимагає, щоб ремонт приладів обліку здійснювався за рахунок мешканців, ми розуміємо, що багато людей не готові цього. Тому «Київтеплоенерго» виконує ці роботи коштом статутного капіталу», – пояснив він.

За словами заступника голови КМДА, вже зараз місто розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону.

«Є ключові два пріоритети. Перше: нам нарешті необхідно синхронізувати роботи з асфальтування територій та заміни мережі. Щоб там, де вчора проклали новий асфальт, завтра не розпочали розривати асфальт для перекладки тепломереж. Треба підійти до цього питання по-господарськи: замінити найбільш незадовільні мережі в місцях майбутнього асфальтування. Потреба коштів для цього складає приблизно 120-150 млн. Друге. Нагадаю, минулого року ми в два етапи приймали теплоенергетичний комплекс. Останніми були повернути в управління міста ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод «Енергія». Для їх повноцінної роботи зараз необхідно закупити відповідне обладнання, оснащення, техніку й автотранспорт саме для ТЕЦ і «Енергії». Саме необхідно збільшити статутний фонд і в перспективі виділити кошти. Орієнтовно на ці потреби необхідно 300 млн грн. Це – цільові кошти, і вони, як і попередні суми зі статутного капіталу, спрямовуються виключно за цільовим призначенням», – сказав Пантелеєв.