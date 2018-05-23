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    «Київводоканал» нагадав, як сплачувати за воду

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    «Київводоканал» нагадав, як сплачувати за воду

    «Київводоканал» просить обов'язково передавати показники лічильників

    «Київводоканал» звертає увагу киян, що необхідно для сплати виключно за спожитий обсяг води. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

    Отже, для сплати за спожиту воду необхідно:

    • з 10 до 30 числа кожного місяця надавати показання лічильників (будь-яким зручним способом)
    • сплачувати щомісячно за послуги
    • при оплаті в банку або через інтернет платіжну систему обов’язково вказувати поточні показники лічильників, для формування Київводоканалом на підставі цих показань наступної квитанції
    • якщо ви не користуєтесь централізованим гарячим водопостачанням та використовуєте для приготування гарячої води бойлер – сплачуйте за спожиту холодну воду з водовідведенням, та надайте до Київводоканалу і КП Київтеплоенерго інформацію про використання бойлеру. Звертаємо увагу, що виробником гарячої води з 27 квітня 2018 року є КП Київтеплоенерго (раніше було ПАТ Київенерго), а Київводоканал нараховує плату лише за відведення гарячої води
    • усі сплачені кошти зберігаються на особовому рахунку та обов’язково враховуються при коригуваннях. Необхідні перерахунки здійснюються після перевірки контролером Київводоканалу показань квартирних лічильників
    • в разі відсутності квартирного лічильника, загальний обсяг спожитої води будинком (за мінусом споживання усіх споживачів будинку, що мають лічильники) розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників. Тобто у будинках з несумлінними платниками може виникнути ситуація, коли споживач, не маючи лічильника в квартирі, фактично сплачує за непорядного сусіда
    • у разі тимчасового непроживання в квартирі або відсутності споживання не забувати передавати показання лічильників, навіть, якщо вони не змінилися з минулого місяця
    • для коректних нарахувань Київводоканал проводить контрольні знімання показників лічильника. Крім того, споживач сам може звернутися до Київводоканалу для виклику контролера для контрольного зняття показань приладу обліку, у разі необхідності звіряння або перерахунку.

    Запорукою чітких розрахунків є:

    • оформлення у письмовому вигляді договору з Київводоканалом;
    • встановлені, повірені та опломбовані квартирні лічильники;
    • своєчасна передача показників лічильників.

    Послуги з контрольного знімання показань, опломбування лічильника, а також укладання договору – безкоштовні.

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