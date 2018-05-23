«Київводоканал» нагадав, як сплачувати за воду
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«Київводоканал» просить обов'язково передавати показники лічильників
«Київводоканал» звертає увагу киян, що необхідно для сплати виключно за спожитий обсяг води. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Отже, для сплати за спожиту воду необхідно:
- з 10 до 30 числа кожного місяця надавати показання лічильників (будь-яким зручним способом)
- сплачувати щомісячно за послуги
- при оплаті в банку або через інтернет платіжну систему обов’язково вказувати поточні показники лічильників, для формування Київводоканалом на підставі цих показань наступної квитанції
- якщо ви не користуєтесь централізованим гарячим водопостачанням та використовуєте для приготування гарячої води бойлер – сплачуйте за спожиту холодну воду з водовідведенням, та надайте до Київводоканалу і КП Київтеплоенерго інформацію про використання бойлеру. Звертаємо увагу, що виробником гарячої води з 27 квітня 2018 року є КП Київтеплоенерго (раніше було ПАТ Київенерго), а Київводоканал нараховує плату лише за відведення гарячої води
- усі сплачені кошти зберігаються на особовому рахунку та обов’язково враховуються при коригуваннях. Необхідні перерахунки здійснюються після перевірки контролером Київводоканалу показань квартирних лічильників
- в разі відсутності квартирного лічильника, загальний обсяг спожитої води будинком (за мінусом споживання усіх споживачів будинку, що мають лічильники) розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників. Тобто у будинках з несумлінними платниками може виникнути ситуація, коли споживач, не маючи лічильника в квартирі, фактично сплачує за непорядного сусіда
- у разі тимчасового непроживання в квартирі або відсутності споживання не забувати передавати показання лічильників, навіть, якщо вони не змінилися з минулого місяця
- для коректних нарахувань Київводоканал проводить контрольні знімання показників лічильника. Крім того, споживач сам може звернутися до Київводоканалу для виклику контролера для контрольного зняття показань приладу обліку, у разі необхідності звіряння або перерахунку.
Запорукою чітких розрахунків є:
- оформлення у письмовому вигляді договору з Київводоканалом;
- встановлені, повірені та опломбовані квартирні лічильники;
- своєчасна передача показників лічильників.
Послуги з контрольного знімання показань, опломбування лічильника, а також укладання договору – безкоштовні.