«Київводоканал» відключає водопостачання: де цього тижня не буде води (адреси)



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Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці цього тижня.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи. У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

29 серпня з 9:00 до 18:00 – вул. Коновальця, 27, 27А.

1 вересня з 80:0 до 9:40 2 вересня - провулок Куренівський, 4/8, 4/8А, 4/8Б, 4/8В, 4/8Г, 4/9, 12, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.