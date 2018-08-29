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    «Київводоканал» відключає воду на Печерську (адреси)

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    «Київводоканал» відключає воду на Печерську (адреси)

    «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці у середу, 29 серпня.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим з 9:00 до 18:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Коновальця, 27, 27А (Печерський район)

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

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