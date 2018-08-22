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    «Київводоканал» залишить жителів Троєщини без води (адреси)

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    «Київводоканал» залишить жителів Троєщини без води (адреси)

    У четвер не буде холодного водопостачання за трьома адресами

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у Києві 23 серпня.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання з 8.00 до 22.00 за наступними адресами:

    • вул.Бальзака, 55А;
    • вул.Драйзера, 38, 40 Б.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

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