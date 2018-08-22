«Київводоканал» залишить жителів Троєщини без води (адреси)
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У четвер не буде холодного водопостачання за трьома адресами
«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у Києві 23 серпня.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання з 8.00 до 22.00 за наступними адресами:
- вул.Бальзака, 55А;
- вул.Драйзера, 38, 40 Б.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.