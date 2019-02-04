Кількість аварій на тепломережі Києва від початку опалювального сезону перевищила 4 тисячі



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Ліквідація пошкодження тепломережі за адресою вул. Касіяна, 1/10 26 січня 2019 року Фото: Київтеплоенерго

Лише за січень на тепломережі сталося більше як 850 пошкоджень

Протягом січня 2019 року аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» усунули 855 пошкоджень тепломереж, а від початку опалювального сезону – 4334. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Над оперативною ліквідацією аварійних пошкоджень трубопроводів майже в цілодобовому режимі працює 31 ремонтно-відновлювальна бригада та близько 200 одиниць спеціалізованої техніки.

«Зважаючи на те, що зараз зима, ми намагаємося максимально оперативно усунути пошкодження – долучаємо до робіт додаткові бригади і техніку, за можливості відразу переключаємо споживачів до іншого теплоджерела, щоб не лишати будівлі на довгий час без тепла. Намагаємося не усувати невеликі пошкодження при дуже низьких температурах, чекаємо поки спадуть сильні морози і лише тоді проводимо ремонтні роботи. Це, звичайно, не стосується масштабних пошкоджень, які потребують оперативної ліквідації. В середньому на усунення одного пошкодження іде 5-8 годин залежно від його складності, але не більше доби», — зазначив головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

Як відомо теплоносій від котелень та ТЕЦ постачається магістральними трубопроводами діаметром від 1200 до 150 мм до теплових пунктів, а вже від теплопунктів з допомогою розподільчих мереж (150-50 мм) централізоване опалення та гаряче водопостачання потрапляє в будинки киян. І якщо від теплопункту живиться в середньому від 1 до 10 будинків, то магістральні мережі постачають теплоносій до цілих районів міста. Тож коли аварійне пошкодження відбувається на розподільчій мережі, на час ремонтних робіт теплопостачання призупиняють лише до одного чи кількох сусідніх будинків. Але коли пошкодження відбувається на магістральному трубопроводі, то без тепла і гарячої води можуть лишитися десятки будівель.