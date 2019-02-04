Кількість аварій на тепломережі Києва від початку опалювального сезону перевищила 4 тисячі
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Лише за січень на тепломережі сталося більше як 850 пошкоджень
Протягом січня 2019 року аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» усунули 855 пошкоджень тепломереж, а від початку опалювального сезону – 4334. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.
Над оперативною ліквідацією аварійних пошкоджень трубопроводів майже в цілодобовому режимі працює 31 ремонтно-відновлювальна бригада та близько 200 одиниць спеціалізованої техніки.
«Зважаючи на те, що зараз зима, ми намагаємося максимально оперативно усунути пошкодження – долучаємо до робіт додаткові бригади і техніку, за можливості відразу переключаємо споживачів до іншого теплоджерела, щоб не лишати будівлі на довгий час без тепла. Намагаємося не усувати невеликі пошкодження при дуже низьких температурах, чекаємо поки спадуть сильні морози і лише тоді проводимо ремонтні роботи. Це, звичайно, не стосується масштабних пошкоджень, які потребують оперативної ліквідації. В середньому на усунення одного пошкодження іде 5-8 годин залежно від його складності, але не більше доби», — зазначив головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.