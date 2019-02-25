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    Кількість пограбувань банків Києва у 2018-му впала до рекордного мінімуму

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    Кількість пограбувань банків Києва у 2018-му впала до рекордного мінімуму

    За 2018 рік у столичних банках скоєно всього 37 крадіжок

    Статистика крадіжок у фінансових установах Києва досягла мінімального рівня у 2018 році порівняно із попередніми роками. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, оприлюднивши відповідь Головного управління Нацполіції у Києві на його офіційний запит.

    Проаналізувавши дані поліції, депутат дійшов висновку, що «злочинний світ украй втратив інтерес до столичних банків».

    «За 2018 рік в банках скоєно всього 37 правопорушень за ст. 185 КК України (крадіжки, в тому числі в сейфах, банківських скриньках), що майже в два рази менше, ніж роком раніше», - зазначив Пабат. За 2017 рік поліцією було відкрито 67 кримінальних проваджень за фактом крадіжок у банках.

    Згідно з даними поліції, сплеск пограбувань банків і в банках припадав на 2015 рік з рекордними 206 крадіжками.

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    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. З них: грабежі — 2; крадіжки — 120; незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

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