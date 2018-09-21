Кінотеатр «Тампере» на Відрадному розвалюється (фоторепортаж)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Кінотеатр «Тампере» потребує ремонту

За рішенням суду у березні цього року столичній громаді повернуто цілісний майновий комплекс «Кінотеатр «Тампере»

Кінотеатр «Тампере», що на вул. Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва (місцевість Відрадний), потребує капітального ремонту.

Кінотеатр давно не працює і перебуває у жалюгідному стані: у будівлі побито скло у вікнах, стіни облуплені, плитка відпала.

Дивіться фоторепортаж «Главкома»:

Як повідомлялось, наприкінці 2013 року право власності на комплекс кінотеатру загальною площею понад 2000 кв. м було зареєстровано за приватним товариством в обхід встановленої законодавством приватизаційної процедури для об’єктів культури.

Крім того, було встановлено, що Київська міська рада взагалі не приймала жодного рішення про відчуження вказаного цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Тампере».

Враховуючи виявлені порушення, місцева прокуратура заявила позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості та визнання права власності за територіальною громадою міста Києва, який 22 лютого 2018 року судом апеляційної інстанції задоволено у повному обсязі.

У березні 2018 року вказане рішення виконано, а право власності на даний цілісний майновий комплекс зареєстровано за територіальною громадою міста.