Киян попередили про погіршення погодних умов
- Сьогодні, 16:14
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До уваги водіїв! 27 та 28 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов
За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 та 28 лютого, у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема зниження температури повітря та опади у вигляді снігу.
Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».
Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до киян з проханням на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, а віддати перевагу громадському транспорту.
Також водіїв просять бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.