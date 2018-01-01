Киян попередили про погіршення погодних умов

До уваги водіїв! 27 та 28 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов

За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 та 28 лютого, у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема зниження температури повітря та опади у вигляді снігу. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до киян з проханням на період погіршення