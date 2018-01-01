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    Киян попередили про погіршення погодних умов

    До уваги водіїв! 27 та 28 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов
    За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 та 28 лютого, у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема зниження температури повітря та опади у вигляді снігу. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до киян з проханням на період погіршення
    • Сьогодні, 16:14
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    До уваги водіїв! 27 та 28 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов

    За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 та 28 лютого, у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема зниження температури повітря та опади у вигляді снігу.

    Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до киян з проханням на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, а віддати перевагу громадському транспорту.

    Також водіїв просять бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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