Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
- Сьогодні, 22:51
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Також синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг
5 грудня в столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.
Вночі 6 грудня також очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, температура вдень 0-5° тепла.