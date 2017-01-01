Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Також синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг

5 грудня в столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°. Вночі 6 грудня також очікується