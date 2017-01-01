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    Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

    Також синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг
    5 грудня в столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°. Вночі 6 грудня також очікується
    • Сьогодні, 22:51
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    Також синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг

    5 грудня в столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

    Вночі 6 грудня також очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, температура вдень 0-5° тепла.

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