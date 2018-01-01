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    Киян та гостей столиці запрошують на різдвяну виставку фіалок

    З 9 по 20 січня 2018 року у Києві відбудеться виставка фіалок
    На різдвяній виставці фіалок запрошують помилуватись квітучою поляною фіалкового різноманіття і зануритись у чарівну красу яскравих кольорів. На виставці можна буде придбати квітучі рослини. Також відвідувачам нададуть всю інформацію про вирощування і правильний догляд за фіалками, запропонуємо Вам придбати листочки, дітки фіалок,
    • Вчора, 22:30
    • Розсилка

    З 9 по 20 січня 2018 року у Києві відбудеться виставка фіалок

    На різдвяній виставці фіалок запрошують помилуватись квітучою поляною фіалкового різноманіття і зануритись у чарівну красу яскравих кольорів.

    На виставці можна буде придбати квітучі рослини. Також відвідувачам нададуть всю інформацію про вирощування і правильний догляд за фіалками, запропонуємо Вам придбати листочки, дітки фіалок, горщики, добрива, субстрат, мох-сфагнум.

    Вхід безкоштовний.

    Коли: 9-20 січня, з 10.00 до 18.00 (неділя вихідний)

    Адреса: Водолікарня, вул. Попудренка, 34 (5 хвилин від станції метро Дарниця або від станції м. Чернігівська)

    Джерело: Вечірній Київ

    Київ виставка квітів
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