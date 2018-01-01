Киян та гостей столиці запрошують на різдвяну виставку фіалок
- Вчора, 22:30
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Розсилка
З 9 по 20 січня 2018 року у Києві відбудеться виставка фіалок
На різдвяній виставці фіалок запрошують помилуватись квітучою поляною фіалкового різноманіття і зануритись у чарівну красу яскравих кольорів.
На виставці можна буде придбати квітучі рослини. Також відвідувачам нададуть всю інформацію про вирощування і правильний догляд за фіалками, запропонуємо Вам придбати листочки, дітки фіалок, горщики, добрива, субстрат, мох-сфагнум.
Вхід безкоштовний.
Коли: 9-20 січня, з 10.00 до 18.00 (неділя вихідний)
Адреса: Водолікарня, вул. Попудренка, 34 (5 хвилин від станції метро Дарниця або від станції м. Чернігівська)
Джерело: Вечірній Київ