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    Киян запрошують безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі (адреси)

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    Киян запрошують безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі (адреси)

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00

    У травні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    02.05.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 7 КНП ЦПМСД № 4

    пров. Лобачевського, 2

    06.05.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    08.05.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    13.05.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    20.05.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    22.05.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    24.05.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 1

    вул. Кибальчича, 13-А

    27.05.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    29.05.2019

    Солом’янський

    Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2

    вул. Лобановського, 2

    30.05.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2

    просп. Миру 19/18

    31.05.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

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