Киян запрошують безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі (адреси)



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Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00

У травні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2019 року

Дата проведення Район Місце проведення Адреса 02.05.2019 Дніпровський Амбулаторія № 7 КНП ЦПМСД № 4 пров. Лобачевського, 2 06.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35 08.05.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 13.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35 20.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35 22.05.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 24.05.2019 Дніпровський Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 1 вул. Кибальчича, 13-А 27.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35 29.05.2019 Солом’янський Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2 вул. Лобановського, 2 30.05.2019 Дніпровський Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2 просп. Миру 19/18 31.05.2019 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 68

Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.