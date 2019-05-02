Киян запрошують безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі (адреси)
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Розсилка
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00
У травні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
02.05.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 7 КНП ЦПМСД № 4
|
пров. Лобачевського, 2
|
06.05.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
08.05.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
13.05.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
20.05.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
22.05.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
24.05.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Кибальчича, 13-А
|
27.05.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
29.05.2019
|
Солом’янський
|
Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2
|
вул. Лобановського, 2
|
30.05.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Миру 19/18
|
31.05.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.