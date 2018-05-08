Киян запрошують безкоштовно відвідати «Софію Київську»
- Сьогодні, 16:10
-
Розсилка
18 травня вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток буде безкоштовний
З нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначають щороку 18 травня, вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток у цей день буде безкоштовний. Про це йдеться на офіційному сайті Національного заповідника.
Так, кияни і гості міста зможуть безкоштовно відвідати Софійський Собор, Будинок митрополита, Золоті ворота, Кирилівську церкву та оглядовий майданчик Андріївської церкви.
Висота Софійської дзвіниці 76 м.
У дзвіниці зберігається дзвін вагою 13 тонн і заввишки 1,25 метра, який відлили на замовлення Івана Мазепи.
Андріївська церква є однією з 4 пам’яток України, що увійшли до каталогу «100 чудес світу»
На стінах Софійського собору збереглося понад 7 000 графіті XI – XVII ст.
Протягом минулого року музеї Національного заповідника «Софія Київська» відвідали 248, 9 тисяч чоловік.