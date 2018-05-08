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    Киян запрошують безкоштовно відвідати «Софію Київську»

    18 травня вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток буде безкоштовний
    З нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначають щороку 18 травня, вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток у цей день буде безкоштовний. Про це йдеться на офіційному сайті Національного заповідника. Так, кияни і гості міста зможуть безкоштовно відвідати Софійський Собор, Будинок
    • Сьогодні, 16:10
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    18 травня вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток буде безкоштовний

    З нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначають щороку 18 травня, вхід до Національного заповідника «Софія Київська» та усіх його пам’яток у цей день буде безкоштовний. Про це йдеться на офіційному сайті Національного заповідника.

    Так, кияни і гості міста зможуть безкоштовно відвідати Софійський Собор, Будинок митрополита, Золоті ворота, Кирилівську церкву та оглядовий майданчик Андріївської церкви.

    Висота Софійської дзвіниці 76 м.
    У дзвіниці зберігається дзвін вагою 13 тонн і заввишки 1,25 метра, який відлили на замовлення Івана Мазепи.
    Андріївська церква є однією з 4 пам’яток України, що увійшли до каталогу «100 чудес світу»
    На стінах Софійського собору збереглося понад 7 000 графіті XI – XVII ст.

    Протягом минулого року музеї Національного заповідника «Софія Київська» відвідали 248, 9 тисяч чоловік.

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