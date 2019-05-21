Киян запрошують на безкоштовні екскурсії: що і коли можна подивитися



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На вибір пропонується 7 екскурсій

Гільдія професійних екскурсоводів та гідів-перекладачів запрошує на безкоштовні екскурсії до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня. Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.

Проект подарує киянам та гостям міста можливість познайомитися з історією Києва, пройтися вулицями, скверами та парками столиці з найкращими професійними гідами міста.

На вибір пропонується 7 екскурсій:

прогулянка «Від «Фараона» до «Рейтера» об 11:00;

прогулянка «Київські дворики» о 12:00;

екскурсія «Володимирська гірка» о 15:00;

екскурсія «Від Європейської площі до метро «Арсенальна» о 16:15;

екскурсія «Вечірні вогні над Дніпром» о 17:15;

екскурсія «Чарівні Липки» о 18:00;

оглядова екскурсія містом (екскурсія німецькою мовою) о 18:00.

Для безкоштовної участі в екскурсіях необхідно зареєструватися за телефоном: 044-362-30-59 або на сторінці у Facebook, залишивши у коментарях позначку «+».

Нагадаємо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.