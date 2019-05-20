Столична влада підготувала сюприз на День Києва (програма)
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Розсилка
У Києві виступить легендарний гурт Space
Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту Space Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру. Це стане подарунком для всіх мешканців та гостей міста. Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.
«Центральна подія буде великим подарунком киянам від КМДА – це великий концерт під назвою «Космічна симфонія», який відбудеться на Контрактовій площі у неділю, 26 травня. Саме у День Києва», – зазначила Попова, яку цитує прес-служба КМДА.
Справжньою родзинкою концерту стане живий супровід виступу Space від симфонічного оркестру та хору Національної оперети України під керівництвом диригента Ігоря Ярошенка.
За словами лідера гурту Space Дідьє Маруані, концерт триватиме близько 1,5 години, гості побачать велике сучасне лазерне шоу, яскраві відео- та спецефекти. Гурт виконуватиме старі і відомі хіти, так і зовсім нові твори.
«Я з радістю беру участь у підготовці цього концерту. У нас багато роботи, ми готуємося. Безумовно, буде гурт Space, але ми гратимемо разом із оркестром оперети. І така суміш – синтезатор і симфонічний оркестр, має бути дуже цікавою. Я хочу подякувати всім, тому що проведена велика організаційна робота, і було докладено багато зусиль, аби цей концерт відбувся», – зазначив Дідьє Маруані.
«Наші друзі з Франції дуже добре відгукнулися на цей проект і разом із містом, разом із мером дарують хороший і якісний подарунок гостям столиці і киянам», – зазначив генеральний директор – художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський.
Попова додала, що робота зі створення супроводу творів гурту симфонічним оркестром тривала кілька місяців.
«Гурт Space святкує 40-річчя своєї творчої діяльності, і для нас велика честь і велика приємність вітати її саме на Дні народження міста. Впевнена, що нас чекає велике і неймовірне шоу. Була пророблена велика робота, тому я сподіваюся що ви прийдете і отримаєте велике задоволення», – резюмувала Попова.
Вона розповіла, що загалом 25 та 26 травня на киян та гостей міста велика святкова програма у форматі open-air від популярних виконавців та зірок естради: Андрія Бойка, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани, Асії Ахат.
Окрім того, гості побачать масштабний танцювальний флеш-моб, під час якого більше тисячі танцівників виконають українську польку. Захід буде зафіксовано у Книзі рекордів України.
Загалом цьогорічна програма Дня Києва нараховує 26 заходів різноманітної тематики. До програми увійшли 2 проекти-переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» та Фестиваль «Radioday free open air».
Програма заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва
|
|
Травень
|
1.
|
Заходи, присвячені Дню столиці та Дню Києва, у районах міста та закладах культури
|
|
17 травня – 26 травня
|
2.
|
Культурно-мистецький проект «Художники Києва – рідному місту»
Центральний будинок художника
(вул. Січових Стрільців, 1-5)
|
|
17 травня – 02 червня
|
3.
|
Виставка «Почесні громадяни міста Києва»
Територія перед будівлею
Київської міської ради
(вул. Хрещатик, 36)
|
|
20 – 26 травня
|
4.
|
Міжнародний фестиваль «Київський тиждень мистецтва» (Кyiv Art Week)» («Фестиваль мистецтва «Kyiv Art Week»)
Бізнес-центр «Торонто-Київ»
(вул. Велика Васильківська, 100), галереї, музеї, арт-інституції міста Києва
|
|
21 – 22 травня
|
5.
|
Всеукраїнський мистецький фестиваль «Мистецька палітра Києва»
12:00 – 17:00
Центральний парк культури і відпочинку,
Літня естрада Міського саду
(вул. Михайла Грушевського, 5)
|
|
22 травня
|
6.
|
Урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» – відзначення кращих митців м. Києва у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтв, журналістики, народного декоративного мистецтва, хореографії та циркового мистецтва
12:00
Київська муніципальна академія
естрадного та циркового мистецтв
(вул. Жилянська, 88)
|
|
23 – 29 травня
|
7.
|
Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»
Парк «Інтернаціональний»,
Національний музей архітектури
та побуту України (с. Пирогів),
Міжнародний центр культури і мистецтв
Федерації профспілок України
(Жовтневий палац)
(Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
|
|
24 травня
|
8.
|
Церемонія нагородження переможців ІV Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів закладів освіти міста Києва у 2019 році
Колонна зала Київської міської ради
(вул. Хрещатик, 36)
|
9.
|
Мистецький проект «JAZZ KOLO»
18:00
Центральний парк культури і відпочинку,
Літня естрада Міського саду
(вул. Михайла Грушевського, 5)
|
|
24 – 26 травня
|
10.
|
Міжнародний турнір з міні-футболу «Кубок мера Києва 2019»
24 травня 17:00 – 22:00,
25 травня 13:00 – 18:00,
26 травня 13:00 – 18:00,
парк «Місто спорту»
(Долобецький острів)
|
11.
|
Міжнародні змагання з велосипедного спорту «RACE HORIZON PARK»
|
|
11.1. Міжнародні змагання з велосипедного спорту «HORIZON PARK RACE FOR PEACE»
24 травня
10:00 – 14:00 за маршрутом:
вул. Маршала Конєва, 6 (старт) –
просп. Академіка Глушкова –
Одеська площа – вул. Академіка
Заболотного – вул. Івана Сірка –
вул. Васильківська (фініш)
|
|
11.2. Міжнародні змагання з велосипедного спорту «KIEVSKAYA SOTKA WOMEN CHALLENGE»
25 травня
08:00 – 12:00 за маршрутом:
вул. Хрещатик, 26 (старт) –
б-р Тараса Шевченка– площа Перемоги – просп. Перемоги – станція метро «Шулявська» (розворот) –
просп. Перемоги – площа Перемоги –
б-р Тараса Шевченка– вул. Хрещатик – Майдан Незалежності –
вул. Хрещатик, 26 (фініш)
|
|
11.3. Міжнародні змагання з велосипедного спорту «HORIZON PARK RACE MAIDAN»
25 травня
12:00 – 17:30 за маршрутом:
вул. Хрещатик, 26 (старт) –
б-р Тараса Шевченка– площа Перемоги – просп. Перемоги – станція метро «Шулявська» (розворот)
– просп. Перемоги – площа Перемоги –
б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності –
вул. Хрещатик, 26 (фініш)
|
|
11.4. Міжнародні змагання з велосипедного спорту «HORIZON PARK CLASSIC»
26 травня
10:00 – 17:00 за маршрутом:
вул. Миколи Грінченка –
вул. Кіровоградська –
просп. Валерія Лобановського –
вул. Андрія Головка –
вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр –
вул. Миколи Грінченка (старт-фініш
біля будинку № 28 вул. Солом’янською)
|
12.
|
Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання «Кубок столиці», міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування
08:00 – 16:00
24 травня за маршрутом:
територія Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка
(вул. Тимірязєвська, 1),
25 травня за маршрутом:
вул. Богдана Хмельницького –
вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Трьохсвятительська –
вул. Героїв Небесної Сотні –
вул. Ольгинська – вул. Лютеранська –
вул. Круглоуніверситетська – Бессарабська площа – вул. Хрещатик,
26 травня за маршрутом:
вул. Богдана Хмельницького –
вул. Володимирська – вул. Десятинна – парк Володимирська Гірка – Хрещатий парк – Паркова дорога – Маріїнський парк – Кріпосний провулок –вул. Інститутська – Кловський узвіз –
вул. Мечникова – вул. Басейна – Бессарабська площа – вул. Хрещатик
|
|
25 травня
|
13.
|
Вітрильна регата, присвячена Дню Києва
09:00 – 17:00
Київський річковий вокзал, причал № 6
(біля церкви Святого Миколая)
|
14.
|
Фестиваль національних культур «Етнофест»
12:00 – 18:00
Центральний парк культури
та відпочинку
(Літня естрада Міського саду)
(вул. Михайла Грушевського, 5)
|
15.
|
Фестиваль «Radioday free open air»
12:00 – 22:00
Маріїнський парк
біля Маріїнського палацу
(площа Конституції)
|
16.
|
Фестиваль «Кобзареві джерела»
Культурно-мистецький комплекс
«Співоче поле» у Печерському
ландшафтному парку
(вул. Лаврська, 41)
|
17.
|
Святковий концерт за участю DZIDZIO
19:00 – 22:00
Контрактова площа
|
|
25 – 26 травня
|
18.
|
Проект «Київський бал»
25 травня 17:00 – 18:45
26 травня 17:00 – 19:45
Контрактова площа
|
19.
|
Фестиваль «Країна Франкіана»
12:00 – 22:00
Сквер ім. Івана Франка
(площа Івана Франка)
|
20.
|
Фестиваль архітектури для дітей Archikidz
пров. Лаврський, 7
|
|
25 травня − 02 червня
|
21.
|
48 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»
Поштова площа,
Кінотеатри м. Києва,
Колонна зала Київської міської ради
(вул. Хрещатик, 36)
|
|
21.1. Офіційна церемонія відкриття кінофестивалю та початок роботи кіномістечка на Поштовій площі
25 травня
Поштова площа
|
|
21.2. Церемонія нагородження переможців 48 Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»
02 червня
Колонна зала Київської міської ради
(вул. Хрещатик, 36)
|
|
26 травня
|
22.
|
27 Спортивно-благодійний «Пробіг під каштанами»
08:00 – 15:00
Маршрут:
Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – розворот на вул. Діловій – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого –вул. Хрещатик – Майдан Незалежності
|
23.
|
Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» імені Анатолія Авдієвського
Культурно-мистецький комплекс
«Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку
(вул. Лаврська, 41)
|
24.
|
Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва
9:00 – 21:00
Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку
(біля Арки дружби народів)
|
25.
|
Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту (фінал)
13:00 – 19:00
вул. Хрещатик
(від вул. Прорізної до
вул. Архітектора Городецького)
|
26.
|
Культурно-мистецький захід «Space Symphony» Concert/Концерт «Космічна симфонія»
20:00 – 22:00
Контрактова площа,
вулиця Петра Сагайдачного
(від Контрактової площі до перетину
з вул. Андріївською)