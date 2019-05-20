Столична влада підготувала сюприз на День Києва (програма)



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У Києві виступить легендарний гурт Space

Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту Space Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру. Це стане подарунком для всіх мешканців та гостей міста. Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

«Центральна подія буде великим подарунком киянам від КМДА – це великий концерт під назвою «Космічна симфонія», який відбудеться на Контрактовій площі у неділю, 26 травня. Саме у День Києва», – зазначила Попова, яку цитує прес-служба КМДА.

Справжньою родзинкою концерту стане живий супровід виступу Space від симфонічного оркестру та хору Національної оперети України під керівництвом диригента Ігоря Ярошенка.

За словами лідера гурту Space Дідьє Маруані, концерт триватиме близько 1,5 години, гості побачать велике сучасне лазерне шоу, яскраві відео- та спецефекти. Гурт виконуватиме старі і відомі хіти, так і зовсім нові твори.

«Я з радістю беру участь у підготовці цього концерту. У нас багато роботи, ми готуємося. Безумовно, буде гурт Space, але ми гратимемо разом із оркестром оперети. І така суміш – синтезатор і симфонічний оркестр, має бути дуже цікавою. Я хочу подякувати всім, тому що проведена велика організаційна робота, і було докладено багато зусиль, аби цей концерт відбувся», – зазначив Дідьє Маруані.

«Наші друзі з Франції дуже добре відгукнулися на цей проект і разом із містом, разом із мером дарують хороший і якісний подарунок гостям столиці і киянам», – зазначив генеральний директор – художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський.

Попова додала, що робота зі створення супроводу творів гурту симфонічним оркестром тривала кілька місяців.

«Гурт Space святкує 40-річчя своєї творчої діяльності, і для нас велика честь і велика приємність вітати її саме на Дні народження міста. Впевнена, що нас чекає велике і неймовірне шоу. Була пророблена велика робота, тому я сподіваюся що ви прийдете і отримаєте велике задоволення», – резюмувала Попова.

Вона розповіла, що загалом 25 та 26 травня на киян та гостей міста велика святкова програма у форматі open-air від популярних виконавців та зірок естради: Андрія Бойка, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани, Асії Ахат.

Окрім того, гості побачать масштабний танцювальний флеш-моб, під час якого більше тисячі танцівників виконають українську польку. Захід буде зафіксовано у Книзі рекордів України.

Загалом цьогорічна програма Дня Києва нараховує 26 заходів різноманітної тематики. До програми увійшли 2 проекти-переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» та Фестиваль «Radioday free open air».

Програма заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва