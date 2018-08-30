Киян запрошують на Осінній ярмарок народного мистецтва в Пирогові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ярмарці будуть представлені такі ремесла як ткацтво і килимарство, зокрема

Ярмарок народного мистецтва відбудеться 1 і 2 вересня

1 і 2 вересня на території Національного музею народної архітектури та побуту України, який знаходиться в селі Пирогово, відбудеться Осінній ярмарок народного мистецтва.

Як повідомляють організатори заходу у Facebook, на ярмарку будуть представлені такі ремесла: вишивка, ткацтво, килимарство, бісероплетіння, живопис, гончарство, ковальство, різьба по дереву, плетіння з лози та соломи і багато інших від кращих майстрів народної творчості з усієї України.

Також в програмі майстер-класи, пісні і танці від народних фольклорних колективів в оточенні мальовничої природи.

Початок заходу о 12:00.

Вартість квитків: дорослі - 50 грн, діти - 30 грн, школярі від семи до десяти років - 15 грн, діти до семи років - безкоштовно. Крім того, 1 вересня всім школярам (за наявності посвідчення) - вхід безкоштовний.

Джерело: Большой Киев