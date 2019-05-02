Киян заспокоїли: тарифи на опалення і гарячу воду з 1 травня не зростуть



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Залишаться чинними тарифи, що діють з 1 січня 2019 року

З 1 травня тарифи на виробництво теплової енергії та послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання для кінцевих споживачів «Київтеплоенерго» змінюватися не будуть. Про це повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго».

Чинними лишаються тарифи, що діють з 1 січня 2019 року. Переглянути діючі тарифи можна за посиланням.

«Звертаємо увагу, для Комунального підприємства «Київтеплоенерго» діє ціна природного газу за договором постачання відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867», - йдеться в повідомленні.

У разі подальшого перегляду тарифу на теплову енергію та послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання для споживачів відповідно до ціни природного газу або інших чинників підприємство повідомить про це додатково.