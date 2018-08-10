Киян заспокоїли: воду з крану можна використовувати - хлору достатньо



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Дніпроазот продовжує співпрацювати з водоканалами

Київводоканал на сьогодні забезпечений хлором в достатній кількості, в столиці не планується введення графіку подачі води. Про це заявила прес-служба акціонерної компанії, реагуючи на суспільний резонанс.

Там пояснили, що ситуація з постачанням хлору, який використовується для знезараження питної води, нормалізувалася.

«Дніпроазот, який є єдиним в Україні виробником рідкого хлору, відновив роботу і продовжує співпрацювати з водоканалами», - сказано у повідомленні.

Для подальшої стабільної роботи підприємства Київводоканал оголосив тендер на поставку 502,5 т рідкого хлору в системі ProZorro. Аукціон запланований на 9 жовтня 2018 року.

Київводоканал заявив, що відкритий до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і з міжнародними компаніями, які є виробниками, чи постачальниками рідкого хлору.

Підприємство також розглядає альтернативні методи знезараження води, які дозволять, серед іншого, диверсифікувати джерела постачання реагентів.

Нагадаємо, робота «Дніпроазоту» зупинилася 15 червня через підвищення ціни на газ.

17 липня «Дніпроазот» заявив, що готовий відновити роботу за умови підвищення цін.

25 липня «Дніпроазот» знову запрацював після зупинки, але утричі підняв ціни на рідкий хлор для знезараження води.

У Вінницю з Румунії доставили першу партію хлору для очищення води.