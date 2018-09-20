Киянам нагадали про необхідність передавати показання лічильників води



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Показання лічильників можна швидко передавати у сервісних центрах

Із 10-го числа і до останнього дня місяця включно у Києві споживачі можуть надавати показання квартирних приладів обліку води. Про це нагадали у «Центрі комунального сервісу».

Це необхідно для відображення фактичного споживання послуг водопостачання та водовідведення.

Миттєво передати показання лічильників гарячого водопостачання можна, скориставшись онлайн-сервісами:

Передати показання лічильників холодного водопостачання можна http://kvk.meters.com.ua:7480.

Також показання лічильників можна швидко передавати у Сервісних центрах (графіки та адреси прийому) та під час оплати у банківських або фінансових установах.

«Звертаємо увагу, що під час надання показань через графу у рахунку-повідомлення «Для нарахувань на наступний місяць», передавати додатково будь-яким іншим способом не потрібно», - йдеться в повідомленні.