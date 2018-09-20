  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киянам нагадали про необхідність передавати показання лічильників води

    • Розсилка
    Киянам нагадали про необхідність передавати показання лічильників води

    Показання лічильників можна швидко передавати у сервісних центрах

    Із 10-го числа і до останнього дня місяця включно у Києві споживачі можуть надавати показання квартирних приладів обліку води. Про це нагадали у «Центрі комунального сервісу».

    Це необхідно для відображення фактичного споживання послуг водопостачання та водовідведення.

    Миттєво передати показання лічильників гарячого водопостачання можна, скориставшись онлайн-сервісами:

    Передати показання лічильників холодного водопостачання можна http://kvk.meters.com.ua:7480.

    Також показання лічильників можна швидко передавати у Сервісних центрах (графіки та адреси прийому) та під час оплати у банківських або фінансових установах.

    «Звертаємо увагу, що під час надання показань через графу у рахунку-повідомлення «Для нарахувань на наступний місяць», передавати додатково будь-яким іншим способом не потрібно», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також
    Київ Київводоканал кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ