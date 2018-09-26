Киянам покажуть, що буде з тими, хто не платить за воду



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Відключення від каналізації відбувається за допомогою пристрою «Chop-2008»

«Київводоканал» влаштовує показове відключення від каналізації боржників

У четвер, 27 вересня», в рамках роботи з боржниками «Київводоканал» проведе прес-захід, де буде продемонстровано, як відбувається відключення від каналізації боржників в багатоквартирних будинках. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Станом на вересень 2018 року, заборгованість споживачів перед «Київводоканалом» складає 837 млн грн. В тому числі заборгованість мешканців багатоквартирних будинків - 482 млн грн. Така велика заборгованість суттєво впливає на роботу підприємства», - йдеться в повідомленні.

«Київводоканал» зазначає, що завжди йде назустріч споживачам, в яких є борги, і пропонує зокрема укласти договори реструктуризації, які можна оформити в Центрах обслуговуваннях споживачів Київводоканалу (ЦОС), або в одному з численних Центрів комунального сервісу (ЦКС).

«Якщо боржники відмовляються погасити (реструктурувати) борг, або взагалі не йдуть на контакт, «Київводоканал» змушений припинити постачання послуг. Одним із дієвих методів в таких випадках є застосування пристрою «Chop-2008», який призначений для індивідуального відключення випусків каналізації з квартир в багатоповерхових житлових будинках», - повідомляють у компанії.

Відключення від каналізації окремої квартири-боржника відбудеться в багатоквартирному будинку на проспекті Тичини (Дніпровський район).

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