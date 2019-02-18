Киянам пояснили, що буде з коштами за світло, помилково сплаченими не на ті рахунки



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Перерахунок відбудеться без будь-яких додаткових заяв з боку клієнтів та без відвідування центрів обслуговування

Деякі кияни помилково оплатили рахунки за спожиту в 2019 році електроенергію за старими реквізитами. Для зручності клієнтів перерахунок відбудеться за спрощеною процедурою без оформлення будь-яких додаткових заяв з боку клієнтів та без відвідування центрів обслуговування. Усі процедурні питання щодо перерахунку оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» узгодить з постачальником «Київські енергетичні послуги». Про це повідомила компанія «Київські енергетичні послуги».

Одразу після зарахування коштів в Особистому кабінеті на сайті https://kep.com.ua буде відображена сума оплати за спожиту в січні 2019 року електроенергію. Зараховані суми також будуть вказані у наступних платіжках, що надійдуть клієнтам у березні.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року електроенергію побутовим клієнтам у Києві постачає компанія «Київські енергетичні послуги», яка визначена державою єдиним постачальником універсальної послуги на території столиці. Компанія також проводить усі розрахунки і приймає платежі.

Попередній постачальник, а нині оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» тепер відповідає лише за технічний стан електромереж, якість та надійність енергопостачання. Однак, борги за спожиту в 2018 році електроенергію необхідно сплачувати за старими реквізитами саме цій компанії.

Дізнатися інформацію та дистанційно отримати персональну консультацію щодо споживання електроенергії та енергоефективності, клієнти «Київських енергетичних послуг» можуть одним з таких способів: