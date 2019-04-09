Киянам пропонують на ярмарках свіжі і недорогі продукти (адреси)
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Розсилка
Ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня
Із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві цього тижня будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки відбудуться:
10 квітня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
11 квітня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, Лук’янівська площа, 1-А, просп. Перемоги, 50.
12 квітня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1А, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
13 квітня (субота) 2019 року у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
14 квітня (неділя) 2019 року у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.