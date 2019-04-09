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    Киянам пропонують на ярмарках свіжі і недорогі продукти (адреси)

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    Киянам пропонують на ярмарках свіжі і недорогі продукти (адреси)

    Ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня

    Із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві цього тижня будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, ярмарки відбудуться:

    10 квітня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    11 квітня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, Лук’янівська площа, 1-А, просп. Перемоги, 50.

    12 квітня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1А, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    13 квітня (субота) 2019 року у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    14 квітня (неділя) 2019 року у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»);
    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
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