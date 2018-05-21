Киянам пропонують побачити скарби з Венеції

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Фото: Вечірній Київ Виставка венеційського мистецтва

У Музеї Ханенків відкрилася виставка «Венеція Найясніша»

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрили виставку венеційського мистецтва. Вона створена спільно зі Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького в рамках проекту «Європейський вимір».

«Ініціатива створення виставки належить саме Львівській національній галереї. Вони запропонували нашому музею цей спільний проект, який мав два етапи: перший пройшов у Львові, куди ми привезли наші ханенківські експонати, – розповіла заступниця директора Музею Ханенків з наукової роботи, кураторка експозиції Олена Живкова. – Виставка у Львові мала шалений успіх, після чого львівські твори прибули до Києва. Тепер ви маєте честь побачити другий етап проекту».

Вона підкреслила, що львівська виставка називалася «Венеція: стан душі» і мала інше забарвлення і атмосферу. Київська виставка отримала назву «Венеція Найясніша» (Venezia la Serenissima) – саме так Венеційську республіку нарікали протягом майже тисячі років.

На виставці представлені твори різних видів мистецтва 16-19 століть, які були народжені у Венеції, а також ті, що виникли під її впливом. Це портретний та пейзажний живопис і графіка, зокрема, мініатюри Розальби Карр’єра, картини Франческо Ґварді, Бернардо Белотто, Ґаспаре Діціані, Франческо Фонтебассо, славетне венеціанське скло і майоліка, текстиль і унікальні вироби меблярів.

Більшість творів із колекції Музею Ханенків демонструються вперше, після завершення ґрунтовної реставрації та досліджень.

Джерело: Вечірній Київ