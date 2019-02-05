Киянам розповіли, куди здати новорічну ялинку, хто ще цього не зробив
-
Розсилка
Пункти збору ялинок працювали впродовж січня
З 2 січня кияни здали на переробку в пункти прийому близько 4 тисячі новорічних хвойних дерев. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Як відомо, здати зелені символи свят мешканці Києва могли до 15 пунктів збору, що функціонували в столиці у кожному районі столиці впродовж місяця (на базі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень).
«Зібрані дерева будуть перероблені на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використані для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», - зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
За його словами, у цьому році кияни здали менше ялинок, ніж торік. Але для тих, хто ще цього не зробив, нагадують, що в кожному районі є бази КП УЗНів, де завжди приймуть новорічні дерева і подарують їм «друге» життя».