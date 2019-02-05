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    Киянам розповіли, куди здати новорічну ялинку, хто ще цього не зробив

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    Зібрані дерева переробляють на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі - Киянам розповіли, куди здати новорічну ялинку, хто ще цього не зробив
    Зібрані дерева переробляють на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі

    Пункти збору ялинок працювали впродовж січня

    З 2 січня кияни здали на переробку в пункти прийому близько 4 тисячі новорічних хвойних дерев. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

    Як відомо, здати зелені символи свят мешканці Києва могли до 15 пунктів збору, що функціонували в столиці у кожному районі столиці впродовж місяця (на базі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень).

    «Зібрані дерева будуть перероблені на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використані для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», - зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

    За його словами, у цьому році кияни здали менше ялинок, ніж торік. Але для тих, хто ще цього не зробив, нагадують, що в кожному районі є бази КП УЗНів, де завжди приймуть новорічні дерева і подарують їм «друге» життя».

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