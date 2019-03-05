Киянам сьогодні радять триматися подалі від дерев і рекламних щитів



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У столиці поривчастий вітер

У вівторок, 5 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень 7-9.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, цього тижня погода у Києві буде нестабільна: «Надалі - записуйте, бо якийсь кордебалет синоптичний. 6 березня - похолодання. 7, 8 березня - потепління. 9, 10 березня, на Шевченківські дні, - похолодання», - повідомила Діденко.