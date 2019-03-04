Цього тижня у Києві очікується «синоптичний кордебалет»



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Завтра у столиці вдень невеликий дощ

У вівторок, 5 березня, у Києві буде волого, але тепло. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві вівторок - вологий, вітряний, але теплий. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів», - написала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Після теплого вівторка у Київ прийде похолодання.

«Надалі - записуйте, бо якийсь кордебалет синоптичний. 6 березня - похолодання. 7, 8 березня - потепління. 9, 10 березня, на Шевченківські дні, - похолодання», - повідомила Діденко.

Проте, усі ці коливання будуть незначними, але «голову й судини доводитимуть до сказу стрибками атмосферного тиску, сильним вітром та набігами хмарності, але так, щоб сильно контрастно, то ні», зазначила синоптик.

Як повідомлялося, середня температура цьогорічної зими в Києві склала 2,0 градуса морозу, що на 2,0 градуса вище від кліматичної норми.