  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Цього тижня у Києві очікується «синоптичний кордебалет»

    • Розсилка
    Цього тижня у Києві очікується «синоптичний кордебалет»

    Завтра у столиці вдень невеликий дощ

    У вівторок, 5 березня, у Києві буде волого, але тепло. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві вівторок - вологий, вітряний, але теплий. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів», - написала вона.

    За прогнозом Укргідрометцентру, 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

    Після теплого вівторка у Київ прийде похолодання.

    «Надалі - записуйте, бо якийсь кордебалет синоптичний. 6 березня - похолодання. 7, 8 березня - потепління. 9, 10 березня, на Шевченківські дні, - похолодання», - повідомила Діденко.

    Проте, усі ці коливання будуть незначними, але «голову й судини доводитимуть до сказу стрибками атмосферного тиску, сильним вітром та набігами хмарності, але так, щоб сильно контрастно, то ні», зазначила синоптик.

    Як повідомлялося, середня температура цьогорічної зими в Києві склала 2,0 градуса морозу, що на 2,0 градуса вище від кліматичної норми.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ