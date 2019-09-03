Киянам відключають воду: де, коли і чому



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Частина киян цього тижня залишиться без води

Київводоканал радить мешканцям міста запастися водою

Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи цього тижня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

3 вересня

з 09:00 до 23:00

просп. Відрадний, 8а, 14/45а, 6/1, 8, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14/95;

вул. Донця, 13б;

вул. Гарматна, 53, 55, 57.

з 09:15 до 21:00

вул. Ушинського, 27,29,36,40;

вул. Фастівська,1,1а,8в;

вул. Волинська, 26а, 28-30.

з 09:30 до 19:00

вул. Григорія Сковороди, 21, 29.

з 09:30 до 22:00

вул. Ужгородська, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28;

вул. Нікопольська, 16а, 16б, 18, 18б, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 35;

вул. Буйка, 24, 26, 28, 28/2, 29, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 39.

4 вересня

з 10:00 до 22:00

вул. Бакинська, 35, 37, 37а, 37б, 37в.

6 вересня

з 20:00 до 09:00 7 вересня

просп. Науки, 62, 64, 68, 70/1.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.