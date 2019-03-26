Кияни можуть передавати показники лічильників на воду через Viber і Telegram



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Кияни можуть обрати найбільш зручний спосіб передачі показників

«Київводоканал» нагадує споживачам про необхідність передачі показників приладів обліку води, адже вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води.

Як повідомила прес-служба компанії, найлегший та найзручніший спосіб передачі показників - за допомогою мобільних додатків Viber і Тelegram. Для цього необхідно встановити будь-який з цих месенджерів на власний смартфон, знайти та приєднатися до паблік акаунту «Київводоканал» і відправити тестове повідомлення. Далі потрібно просто діяти за інструкцією Viber-бота або Telegram-бота.

Як підключити Viber дивитися тут.

Як підключити Telegram дивитися тут.

Також можна обрати інший, найбільш зручний спосіб передачі показників:

Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники». Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС). За телефоном контакт-центру «Київводоканалу» (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

«Київводоканал» переконливо просить не зволікати з передачею показників, адже в останні дні місяця через велику кількість вхідної інформації може відбутися перевантаження білінгової системи та телефонного зв’язку.