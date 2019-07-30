Кияни можуть побачити онлайн засідання комісій із аналізу роботи комунальників (графік)



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Засідання комісій проходитимуть у кулуарах сесійної зали Київської міської ради

Онлайн-трансляція дає можливість кожному ознайомитися з діяльністю комунальних підприємств

Уперше засідання комісій із аналізу діяльності комунальних підприємств за шість місяців 2019 року транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі Київської міської ради. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Засідання комісій проходитимуть у кулуарах сесійної зали Київської міської ради, що на 4 поверсі.

«Ми неодноразово підкреслювали, що працюємо відкрито. Нам нема чого приховувати від киян! Онлайн-трансляція дає можливість кожному ознайомитися з діяльністю комунальних підприємств, які працюють за рахунок сплачених ними податків, та, можливо, отримати для себе відповіді на питання, які цікавлять. Вважаю, що така практика має стати постійною!» – підкреслив Поворозник.

За його словами, у 2018 році Київська міська державна адміністрація розпочала роботу щодо вдосконалення процесу управління комунальними підприємствами. Із цією метою прийнято чотири ключових системних документа. Так, із минулого року в столиці впроваджено середньострокове планування в діяльності комунальних підприємств, затверджено новий порядок розробки фінансових планів КП, введено ключові показники їх ефективності та вдосконалено порядок проведення комісій із аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.

«Комунальні підприємства передовсім мають ефективно працювати для киян і тим самим виконувати свою соціальну роль. Впроваджені нововведення – це базовий інструментарій, який дозволить визначити річні цілі та завдання підприємства, передбачити фінансовий ресурс для їх досягнення та оцінити за допомогою ключових показників ефективності ступінь досягнень за рік. Такий підхід формує чітке бачення: що треба зробити, який фінансовий ресурс необхідний для досягнення цілей та, власне, позитивний результат, який обов’язково мають відчути кияни», – зазначив Поворозник.

Він окремо наголосив, що діяльність столичних комунальних підприємств має бути прозорою.

«Затверджені розпорядженнями вимоги, як, наприклад, детальна розшифровка витрат у фінансовому плані підприємства – дозволять унеможливити нецільове використання коштів, які фактично належать громаді. Ефективність управління ними оцінюватимуть комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. По суті це буде комплексна оцінка підприємства на основі стратегічних планів, виробничих нормативів, аналізу операційної діяльності та ключових показників ефективності КП. На основі висновків комісії прийматимуться управлінські рішення», – сказав Поворозник та нагадав, що стратегічні плани комунальних підприємств на наступний рік мають бути затверджені до 1 вересня 2019 року.

Графік проведення засідань комісій з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 6 місяців 2019 року у приміщенні (кулуари, 4 поверх) адміністративного будинку на вул. Хрещатик, 36