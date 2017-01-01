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    Кияни не дочекавшись поліції затримали підозрілого чоловіка, який перевіряв, чи є хтось вдома (фото)

    Невідомого чоловіка затримали для з'ясування особи
    Сьогодні у Києві, на вулиці Михайла Донця, 2а, небайдужі кияни спіймали чоловіка, який ходив по під'їзду і перевіряв присутність господарів у квартирах. Про це інформуює паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком». «Чоловік займався тим, що ходив і «продзвонював квартири», в тому числі і нашу.
    • Сьогодні, 17:41
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    Набір крадія
    Набір крадія

    Невідомого чоловіка затримали для з'ясування особи

    Сьогодні у Києві, на вулиці Михайла Донця, 2а, небайдужі кияни спіймали чоловіка, який ходив по під'їзду і перевіряв присутність господарів у квартирах.

    Про це інформуює паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

    «Чоловік займався тим, що ходив і «продзвонював квартири», в тому числі і нашу. Вирішили не чекати поліцію, а затримати самостійно. Він був без документів, але «бив себе в груди», що чесний і просто хотів погрітися в під'їзді))))) Може у кого в гостях був і ви його впізнали? Звертайтеся до Солом'янського райвідділу, поки він затриманий на 72 години», - йдеться у повідомленні.

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    Кияни не дочекавшись поліції затримали підозрілого чоловіка, який перевіряв, чи є хтось вдома (фото)
    Кияни не дочекавшись поліції затримали підозрілого чоловіка, який перевіряв, чи є хтось вдома (фото)
    Кияни не дочекавшись поліції затримали підозрілого чоловіка, який перевіряв, чи є хтось вдома (фото)

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