Кияни не дочекавшись поліції затримали підозрілого чоловіка, який перевіряв, чи є хтось вдома (фото)
- Сьогодні, 17:41
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Невідомого чоловіка затримали для з'ясування особи
Сьогодні у Києві, на вулиці Михайла Донця, 2а, небайдужі кияни спіймали чоловіка, який ходив по під'їзду і перевіряв присутність господарів у квартирах.
Про це інформуює паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».
«Чоловік займався тим, що ходив і «продзвонював квартири», в тому числі і нашу. Вирішили не чекати поліцію, а затримати самостійно. Він був без документів, але «бив себе в груди», що чесний і просто хотів погрітися в під'їзді))))) Може у кого в гостях був і ви його впізнали? Звертайтеся до Солом'янського райвідділу, поки він затриманий на 72 години», - йдеться у повідомленні.