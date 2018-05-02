  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Киянин двічі за день намагався накласти на себе руки

    Другій спробі самогубства завадив поліцейський
    У середу, 2 травня, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, що чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського (Шевченківський район Києва) вистрелив у себе. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. «Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі
    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка

    Другій спробі самогубства завадив поліцейський

    У середу, 2 травня, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, що чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського (Шевченківський район Києва) вистрелив у себе. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

    «Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі заявницю й пораненого чоловіка. Зі слів жінки, він намагався вкоротити собі віку пострілом із пістолета. Однак куля не зачепила життєво важливі органи. Інспектори викликали «швидку» та надали потерпілому домедичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

    Коли лікарі оглядали самогубцю, той раптово вибіг на балкон і намагався вистрибнути. Патрульний миттєво зреагував: вхопив чоловіка за одяг та затягнув до кімнати, завадивши ще одній спробі потерпілого накласти на себе руки, інформують у поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Киянин двічі за день намагався накласти на себе руки
    Киянин двічі за день намагався накласти на себе руки
    Киянин двічі за день намагався накласти на себе руки

    На місце пригоди охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Обставини та причини такої поведінки чоловіка з’ясовуватимуть слідчі.

    Потерпілого госпіталізували. Зі слів лікарів, його життю нічого не загрожує.

     

    Читайте також
    Київ самогубство поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ