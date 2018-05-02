Киянин двічі за день намагався накласти на себе руки

Другій спробі самогубства завадив поліцейський

У середу, 2 травня, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, що чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського (Шевченківський район Києва) вистрелив у себе. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. «Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі



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Другій спробі самогубства завадив поліцейський

У середу, 2 травня, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, що чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського (Шевченківський район Києва) вистрелив у себе. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

«Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі заявницю й пораненого чоловіка. Зі слів жінки, він намагався вкоротити собі віку пострілом із пістолета. Однак куля не зачепила життєво важливі органи. Інспектори викликали «швидку» та надали потерпілому домедичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Коли лікарі оглядали самогубцю, той раптово вибіг на балкон і намагався вистрибнути. Патрульний миттєво зреагував: вхопив чоловіка за одяг та затягнув до кімнати, завадивши ще одній спробі потерпілого накласти на себе руки, інформують у поліції.

На місце пригоди охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Обставини та причини такої поведінки чоловіка з’ясовуватимуть слідчі.

Потерпілого госпіталізували. Зі слів лікарів, його життю нічого не загрожує.