Киянин отримав строк за зберігання наркотиків



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Під час перевірки у зловмисника поліція виявила та вилучила опій ацетильований

Подільський суд столиці визначив покарання чоловіку за зберігання наркотиків. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У березні цього року у Подільському районі Києва під час відпрацювання території працівники поліції зупинили підозрілого чоловіка, у кишені якого виявили та вилучили гумовий контрацептив, у середині якого був опій ацетильований.

Зловмисника затримали та доставили до Подільського управління поліції. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Правопорушник розповів працівникам поліції, що замовив наркотик через мережу інтернет для власного вживання. Після того, як він перерахував гроші на банківську картку, зловмиснику повідомили місце знаходження наркотичної речовини.

Вироком Подільського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.