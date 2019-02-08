Киянин отримав строк за зберігання наркотиків і зброї



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Чоловіка засуджено до чотирьох років позбавлення з іспитовим строком два роки

У чоловіка виявили п’ять поліетиленових пакетиків з амфетаміном і пістолет

У ході відпрацювання оперативної інформації щодо незаконного придбання та зберігання наркотичних речовин столичні оперативники затримали мешканця Київщини. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка п’ять поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, і пістолет. У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що чоловік не мав відповідного дозволу на носіння та зберігання зброї.

Експертні дослідження підтвердили, що вилучена речовина є амфетаміном. У судовому засіданні мешканець Київщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, повністю визнав свою провину.

Вироком Святошинського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення з іспитовим строком два роки.