Киянин під час бійки відірвав знайомому вухо

Спільне розпивання алкоголю між мешканцями Оболонського району столиці закінчилося штовханиною

До Оболонського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 31-річному чоловіку, якого з пошкодженням вуха госпіталізували з вулиці Північної. На адресу направили слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці встановили, що двоє знайомих випивали



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Двоє знайомих випивали разом у дворі в Оболонському районі

Спільне розпивання алкоголю між мешканцями Оболонського району столиці закінчилося штовханиною

До Оболонського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 31-річному чоловіку, якого з пошкодженням вуха госпіталізували з вулиці Північної. На адресу направили слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці встановили, що двоє знайомих випивали разом у дворі та між ними виник конфлікт, який переріс у штовханину. У результаті один із них схопив іншого за вухо та смикнув, після чого чоловіки розійшлися. Обоє перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, тож відсутність вуха потерпілий помітив тільки тоді, як завітав до знайомого, який і викликав медиків.

Правопорушника – 32-річного киянина - затримали за місцем мешкання, у квартирі на вулиці Героїв Дніпра. Чоловік надає пояснення в управлінні поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.