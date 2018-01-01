Киянин влаштував підпільний м’ясопереробний цех, де працювали нелегальні мігранти

Мігранти жили в цеху та працювали вночі

У Києві на проспекті Степана Бандери працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з прокуратурою міста Києва викрили м’ясопереробний цех, де працювало 10 нелегальних мігрантів без жодних документів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. [GALLERY_BLOCK] Працівники поліції



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Фото: Національна поліція України У Києві викрили підпільний м’ясопереробний цех

Мігранти жили в цеху та працювали вночі

У Києві на проспекті Степана Бандери працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з прокуратурою міста Києва викрили м’ясопереробний цех, де працювало 10 нелегальних мігрантів без жодних документів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Працівники поліції з’ясували, що у приміщенні підприємства чоловіки і жінки працювали та жили. Більше того, аби не привертати до себе увагу, нелегали працювали вночі. За фактом незаконного перебування на території України на іноземців складені протоколи за ст. 203 («Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України») кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз вирішується питання щодо подальшого місця проживання іноземців.

Відносно роботодавця – місцевого мешканця, який організував нелегальний цех, складено протокол за ст. 204 («Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів») кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, буде ретельно перевірена законність його підприємницької діяльності.