Киянин встановив рекорд за кількістю перемог на шкільних олімпіадах



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Рекордсмен Андрій Куделя Фото: Вєтрова Лана, Facebook

11-річний вундеркінд здобув 37 перемог на олімпіадах

20 лютого до Національного реєстру рекордів внесено досягнення шестикласника київської гімназії «Консул» Андрія Куделі, який здобув 37 призових місць на шкільних олімпіадах упродовж 65 днів. Школяр зміг не просто взяти участь, а й перемогти в олімпіадах Всеукраїнського та міжнародного рівнів із таких дисциплін як українська мова, українська та світова літератури, історія, іноземні мови, інформатика, математика тощо. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Андрій Куделя в однорічному віці уже знав абетку, у чотири роки вільно читав книжки, у п’ять років почав писати власні книжки та робити ілюстрації до них, а зараз готується до друку його книга «Незнайомці або Як уникнути халепи», у якій використають ілюстрації автора.

На питання, як йому вдалось досягти таких результатів, рекордсмен відповідає, що йому подобається вчитися. Андрій Куделя є також активним слухачем Центру літературної освіти, навчається у Вищій школі Media & Production одного з національних телеканалів.

Гімназія «Консул», де навчається Андрій Куделя, є одним із провідних навчальних муніципальних закладів столиці, який співпрацює з Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету (University of Cambridge Local Examinations Syndicate and Cambridge English Language Assessment) у сфері зовнішньої перевірки знань учнів на різних етапах навчання, з Університетом Thompson Rivers University (м. Камлупс, Канада) з метою обміну новітньою суспільною та науковою інформацією, обміну учнями та вчителями з метою вдосконалення навчання, з Вісконсинським Міжнародним Університетом (США) в Україні в роботі з профорієнтації учнів.

Столична влада має на меті постійно підвищувати рівень освіти у столиці, і подібні перемоги та дитяча жага до знань мають стати потужним прикладом для всіх освітніх закладів Києва.