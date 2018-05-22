Киянин, який виготовляв та збував амфетамін, отримав 10 років в’язниці

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Зловмисника було затримано у квітні минулого року

У столиці оголошено обвинувальний вирок 36-річному киянину, який незаконно виготовляв психотропну речовину амфетамін у особливо великих розмірах з метою збуту та незаконно зберігав бойові припаси за місцем свого проживання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Зловмисника було затримано у квітні минулого року. Під час поверхневого огляду автомобіля Porsche Cayenne правоохоронці виявили та вилучили 42, 91 гр психотропної речовини, обіг якої заборонено. У подальшому, під час санкціонованого судом огляду місця проживання чоловіка виявлено обладнання для виготовлення амфетаміну, осколкову ручну гранату РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії, що є вибуховим пристроєм промислового виготовлення та відноситься до бойових припасів», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні місцевою прокуратурою повністю доведено вину чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Рішенням Святошинського суду зловмисника, раніше судимого за вчинення аналогічних злочинів, засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування щодо членів злочинної групи, які під прикриттям діючого працівника поліції незаконно виготовляли та збували у Києві наркотичні, психотропні речовини та сильнодіючі лікарські засоби. Під час обшуків у фігурантів провадження вилучили понад 6 кг амфетаміну, пігулки екстазі, приладдя, а також хімічні реактиви, необхідні для виготовлення психотропних речовин.