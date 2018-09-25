Киянка організувала підпільне виробництво тютюну для кальянів



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Готовий тютюн зберігали в окремому нежитловому приміщенні Києва

Вилучено понад 465 кг тютюну для кальяну

Столичною податковою міліцією ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів та зупинено його незаконний збут, який здійснювався через мережу інтернет та один із закладів громадського харчування. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

«В рамках проведення операції «Акциз-2018» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено киянку, яка організувала у житловому приміщенні підпільне виробництво тютюну для кальянів шляхом змішування низькоякісного кальянного тютюну та харчових ароматичних домішок, меду, зеленого чаю, з метою збільшення собівартості та кількості отриманої продукції», - розповів він.

Отриману таким чином продукцію фасували в пластикову тару та реалізовували через два інтернет-магазини та заклад громадського харчування. Водночас готовий тютюн зберігали в окремому нежитловому приміщенні Києва.

На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями незаконного виготовлення, зберігання та реалізації підакцизної продукції, за результатами яких з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання понад 465 кг тютюну для кальяну, розфасованого в пластикові банки та пачки без марок акцизного податку України орієнтовною вартістю понад 1 млн грн, а також обладнання для його виробництва, чорнові записи, комп’ютерну техніку та ін.