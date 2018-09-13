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    Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині (відео)

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    Реконструкція парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича - Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині (відео)
    Реконструкція парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича

    На об’єкті ще киплять роботи, але троєщинці вже приходять подивитися і прогулятися зеленою зоною

    Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині. На своїй сторінці у Facebook він розмістив відеоролик, де показав як тривають роботи з облаштування нової зони відпочинку.

    «Друзі! Ми продовжуємо оновлювати занедбані та створювати нові сучасні зони відпочинку в столиці. Невдовзі відкриємо першу чергу нового парку на Троєщині, вздовж проспекту Шухевича», - написав Кличко. 

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    За словами мера, на об’єкті ще киплять роботи, але троєщинці вже приходять подивитися і прогулятися зеленою зоною, яку закінчують облаштовувати. 

    «Новий парк буде площею понад 9 гектарів. Перша черга, яку невдовзі презентуємо, - майже 2,5 гектари. Вже облаштовані прогулянкові доріжки, велодоріжки, також проклали доріжки із ФЕМ на прилеглій до парку прибудинковій території», - розповів Кличко.

    В новому парку встановили освітлення, лави та урни, 2 дитячих майданчики, майданчик для ворк-ауту, розчистили озеро, біля якого розташована зона відпочинку, закінчують облаштування газону. 

    «Київ змінюється і стає ще гарнішим!» – зазначив мер столиці.

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