Парк Нивки на контрастах: квітуча природа межує зі смітниками і розвалинами (фотогалерея)

Старі купи листя, будівельне сміття, аварійні сходи: на що перетворився парк Нивки

У парку «Нивки» тривають ремонтні роботи, проте, не так організовано, як того хотілося б киянам. До того ж, комунальні служби погано прибирають парк. Так, активіст Сергій Панченко побував днями у парку і поділився своїми враження на сторінці спільноти «Парк Нивки Ековідродження» у Facebook. «Заглянув зранку в Парк



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Фото: Сергій Панченко, Facebook Розламана пішохідна доріжка у парку Нивки

Старі купи листя, будівельне сміття, аварійні сходи: на що перетворився парк Нивки

У парку «Нивки» тривають ремонтні роботи, проте, не так організовано, як того хотілося б киянам. До того ж, комунальні служби погано прибирають парк.

Так, активіст Сергій Панченко побував днями у парку і поділився своїми враження на сторінці спільноти «Парк Нивки Ековідродження» у Facebook.

«Заглянув зранку в Парк Нивки. Він на контрастах. Квітуча природа межує з давніми і нещодавніми пеньками. Сподіваюся, що кількість пеньків не переважить, бо доведеться змінювати назву на Парк Пеньків. Молода зелень трав і дерев, сусідствує зі старими купами, минулорічним листям (біля джерела Віри)», - написав він.

У парку повним ходом йде очищення озер, але хід очищення затягнутий і погано організований. «Так, шосте (верхнє) озеро погано почистили з боку джерел. Але водночас, п'яте (крайнє) озеро почистили і облагородили непогано», - зазначив Панченко.

Аварійні сходи в східній частині парку, що неподалік від Посольства США, дуже в плачевному стані і колись обваляться, зазначив він.

Активіст також звернув увагу на те, що смітник для роздільного сміття (сухого і органічного) забився по вінця і люки заблокували. «Так і стоїть, заростаючи травою. Коли я звертався з приводу цієї проблеми, мені сказали, що смітник не стоїть на балансі в жодної організації (!)» - повідомив Панченко.

«Кафе «Біля Яру». Минулого року розрили тут землю, щоб замінити труби. Розламали пішохідну доріжку, що веде в парк і так досі не відновили (моє звернення П-10708). Натомість залишили звалене будівельне сміття прямо біля дитячого майданчика», - обурюється чоловік.

На його думку, на парк Нивки «звертають увагу в останню чергу, а фінансують за залишковим принципом».

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