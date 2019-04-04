Кличко хоче запровадити нові правила розміщення МАФів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж незаконного кіоску Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Згідно із запропонованими правилами планується, що кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок транспорту

Столична влада налаштована запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив перед початком засідання Київради, повідомляє прес-служба міського голови.

«Ми готові до спілкування з підприємцями. Але наше завдання – запровадити відкриті, єдині для всіх правила гри та чесну конкуренцію. Ми маємо наповнювати бюджет міста та давати можливість бізнесу працювати, але на конкурентних засадах», - сказав Кличко.

Він навів приклад, коли в 2015 році до бюджету міста від оренди майданчиків для пересувної торгівлі надійшло 280 тисяч гривень за весь рік. Із запровадженням торгів через систему ProZorro минулого року столичний бюджет отримав уже 18 мільйонів гривень.

Тільки одна кавова автівка, зауважив Кличко, яка на прозорих торгах виграла право розміщення торгівлі біля метро «Арсенальна», сплачує до бюджету міста майже мільйон гривень. В той час, коли МАФи, які працюють поряд за старими правилами, сплачують 40 тисяч гривень. Мер назвав таку ситуацію несправедливою та неконкурентною.

Нагадаємо, згідно із запропонованими правилами планується, що кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок громадського транспорту. МАФи, що залишаться працювати, будуть виставлятися на торги через систему ProZorro. Таким чином буде втілено некорумпований принцип - принцип чистої монетизації, коли право та дозвільні документи на розміщення МАФів отримує той, хто більше заплатить в бюджет міста.

У 2014 році в столиці були ухвалені компромісні правила щодо розміщення кіосків. Тоді для стабілізації ситуації в Києві місто надало право МАФам, які до квітня 2013 року стояли законно, отримати документи ще на 5 років. Їх отримували з 2014 року по 2018 рік. Тепер поступово дія цих документів у окремих районах закінчується.

Нагадаємо, 14 березня Київрада планувала розглянути нові правила розміщення МАФів. Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.