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    У Києві хочуть ввести нові правила розміщення МАФів

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    Демонтаж незаконних МАФів - У Києві хочуть ввести нові правила розміщення МАФів
    Демонтаж незаконних МАФів

    Всі кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок

    Сьогодні, 14 березня, Київрада може розглянути нові правила розміщення МАФів. Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком. Про це повідомив народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

    «Виходячи з наказу мера столиці, всі кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок. Власне, це і складає близько 70% кіосків», - пояснив він.

    МАФи, що залишаться, будуть виставлятися на торги на майданчику ProZorro. «Таким чином буде втілено некорумпований принцип - принцип чистої монетизації, коли право та дозвільні документи на розміщення МАФів отримує той, хто більше заплатить в бюджет», - зазначив Білоцерковець.

    Він також повідомив, що першими районами, де остаточно буде наведений лад із МАФами, стануть - Оболонський, Святошинський та Дніпровський райони. З 2021 року - Печерський. Інші - не пізніше 2022-2024 років.

    Нагадаємо, 27 лютого розпочався демонтаж торговельного ряду з ролетів біля станції метро «Шулявська». Але власниця торговельних точок заблокувала демонтажні роботи за допомогою «тітушок»Проте, цей спротив було зупинено поліцією.

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