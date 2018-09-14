Кличко каже, що не йтиме в президенти



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Кличко повідомив про плани повторно балотуватися в мери Києва

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Своє рішення Кличко пояснив намірами зосередитися на виконанні обов'язків мера столиці.

«Буде нечесним скакати з однієї посади на іншу», - сказав міський голова журналістам в кулуарах форуму YES у Києві.

Водночас він не виключив, що після виконання поставлених завдань у столиці, він зможе запропонувати застосувати свій досвід «у кожному місті».

Кличко також ухилився від прямої відповіді на питання, чи підтримає він чинного президента Петра Порошенка на виборах 2019 року. Мер пообіцяв озвучити своє рішення після офіційного висунення Порошенка на другий президентський термін.

Раніше Віталій Кличко повідомив про плани повторно балотуватися в мери Києва.

Нагадаємо: чергові парламентські вибори повинні відбутися у жовтні 2019 року. За даними соцопитувань, до Верховної Ради можуть пройти сім партій.