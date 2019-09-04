Кличко очікує суттєвого зростання бюджету Києва у 2022 році



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На розширеному засіданні колегії КМДА Віталій Кличко презентував середньостроковий «Прогноз бюджету міста Києва»

У Києві запроваджується середньострокове бюджетне планування

Враховуючи тенденції розвитку міста, бюджет Києва в 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на розширеному засіданні колегії Київської міської держадміністрації.

За його словами, саме такий показник закладено у середньостроковому «Прогнозі бюджету міста Києва», який презентували під час засідання. Це - перший подібний прогноз кошторису, який розробила столична влада, повідомляє пресслужба мера.

«Цей фінансовий прогноз стосується 2020-2022 років. І стане «дорожньою картою» для стратегії розвитку столиці. Бо саме запровадження середньострокового бюджетного планування має посилити бюджетну дисципліну. А також - запровадити ефективний механізм управління бюджетними коштами, - зазначив Кличко. - Це - можливість планування ресурсів на перспективу. Визначення пріоритетів у використанні бюджетних коштів, їх ефективний розподіл. Середньострокове бюджетне планування надає більше можливостей і для реалізації довгострокових інфраструктурних проектів».

Мер підкреслив, що, враховуючи тенденції розвитку міста в 2020-2022 роках, прогнозується зростання валового регіонального продукту у Києві в межах 4,5-5,7%.

«Це дасть можливість істотно збільшити кошторис міста. Вже наступного року ми можемо отримати бюджет в майже 64 мільярда гривень. У 2021 – понад 68 мільярдів. А в планах на 2022 рік – 71,5 млрд гривень, - наголосив Кличко. - Для порівняння – у 2015 році бюджет столиці становив 31 мільярд гривень. Сьогодні, завдяки ефективним змінам в управлінні містом, ми отримали на цей рік бюджет понад 58 мільярдів».

Також він зазначив, що збільшити надходження до бюджету планують, зокрема, і за рахунок проведення прозорих конкурсів на приватизацію об’єктів комунального майна та конкурсів на оренду торгівельних майданчиків.