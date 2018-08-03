Кличко проінспектував ремонт вулиці Академіка Заболотного (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко на місці ремонту вулиці Академіка Заболотного

Капітально відремонтовану вулицю Заболотного здадуть в експлуатацію в травні наступного року

Добудована Велика Окружна дорога столиці зніме навантаження з міських доріг. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції капітального ремонту вулиці Заболотного.

«Вулиця Академіка Заболотного - дуже важлива транспортна розв’язка, без якої неможливо повноцінно оптимізувати рух по Великій Окружній дорозі. Протяжність ділянки, яку капітально ремонтуємо, - майже три кілометри. Останній раз цю дорогу ремонтували сорок років тому. Зараз тут облаштовують тришарове асфальтне покриття. Також капітально відремонтують з’їзди на прилеглі дороги. Вся розмітка буде нанесена пластиком, що в рази підвищує її термін експлуатації», - заявив Кличко.

Мер наголосив, що на Академіка Заболотного облаштують велодоріжки та тротуари для пішоходів. Як і на всіх об’єктах капітального ремонту, здійснять озеленення прилеглої території. Буде облаштована нова дощова каналізація. Для комфорту водіїв та безпеки учасників руху встановили сучасне вуличне освітлення. Для зручності пасажирів громадського транспорту буде встановлено 14 нових зупинок.

Як підкреслив Кличко, капітально відремонтовану вулицю Заболотного здадуть в експлуатацію в травні наступного року. Але, основні роботи мають завершити цьогоріч.

Аби повністю не перекривати рух, дорогу ремонтують у два етапи. Спочатку капітально оновлять праву частину. Там вже поклали перші два шари асфальту. За кілька тижнів її відкриють, і тоді почнуть ремонт лівої частини магістралі.

«Хочу нагадати, що підрядні організації під час укладання договору, дають гарантію на полотно 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки – виконавці робіт за свій кошт мають усунути негаразди, - підкреслив мер столиці. - За попередніх два роки в Києві відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів плануємо оновити цього року».

Також мер столиці вкотре звернувся до влади Київської області передати на баланс міста ті ділянки Великої Окружної, які обслуговує обласний автодор і які перебувають сьогодні в жахливому стані. Місто, за словами Кличка, готове відремонтувати і ці проблемні ділянки.

Кличко також заявив, що найближчим часом буде завершено роботи на вулиці Ярославів Вал та на транспортній розв'язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила, де одночасно ремонтують 3 шляхопроводи та 4 підземних пішохідних переходи. Активно ведуться роботи на вулиці Алма-Атинській та шляхопроводі на цій вулиці, вулицях Назарівській, Генерала Родимцева.