Кличко розказав про подарунок, який готує до Дня Києва

В Києві відкриють оновлену Володимирську гірку

В Києві до Дня міста відкриють оновлену Володимирську гірку, а згодом і низку інших туристичних об’єктів столиці, де тривають ремонтні роботи. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. «Київ чепуриться і готується до літнього сезону. Для комунальників весняно-літня пора - це час інтенсивної роботи. Ми



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В Києві відкриють оновлену Володимирську гірку

В Києві до Дня міста відкриють оновлену Володимирську гірку, а згодом і низку інших туристичних об’єктів столиці, де тривають ремонтні роботи. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

«Київ чепуриться і готується до літнього сезону. Для комунальників весняно-літня пора - це час інтенсивної роботи. Ми ремонтуємо столичні дороги, парки, знакові туристичні об’єкти. Сьогодні відвідав і перевірив деякі з них», - відзначив Кличко.

Він наголосив, що на Володимирській гірці зараз киплять роботи - і в вихідні, і зранку, і ввечері.

«Це - одна з візитівок Києва і, сподіваюся, кияни будуть приємно вражені оновленим місцем відпочинку», - написав мер столиці.

За словами Кличка, також незабаром планують відкрити нові сходи на Старокиївській горі від Пейзажної алеї до урочища Гончарі–Кожум’яки. Він зауважив, що там також сьогодні тривають активні роботи.

«Плануємо в майбутньому продовжити сходи, щоб з’єднати Пейзажну алею, Алею художників з Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів в єдиний туристичний маршрут», - підкреслив Кличко.

Він зауважив, що на Пейзажці кияни та туристи побачать не тільки нові сходи, там відбувається і реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. Віталій Кличко запевнив, що це буде сучасна і комфортна зона відпочинку в історичному центрі. Зокрема, з оглядовими майданчиками, зручними лавами, громадською вбиральнею, зонами доступу до WI-FI, відеоспостереженням, новим сучасним освітленням.