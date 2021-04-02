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    Кличко розпочав місячник благоустрою у Києві (відео)

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    Кличко&nbsp;дав завдання прибрати стихійні сміттєзвалища - Кличко розпочав місячник благоустрою у Києві (відео)
    Кличко дав завдання прибрати стихійні сміттєзвалища
    фото: Скріншот

    В усіх районах міста всі служби, що відповідальні за чистоту та благоустрій, задіянні до масштабного прибирання

    Із 1 квітня в столиці розпочали місячник з благоустрою. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу. А також показав відео з перевірки окремих районів міста.

    «Зима нарешті відступила. І всі міські служби розпочали наводити лад у парках, скверах, на прибудинкових територіях. Учора вивіз у місто на нараду голів районів та профільних заступників і глав департаментів. Із 1 квітня в столиці стартував весняний місячник з благоустрою. Тому ми перевірили деякі райони – зокрема, Шевченківський та Подільський, - сказав Кличко. – За результатами виїзду дав доручення всім службам і очільникам районів міста вивезти з прибудинкових територій шини і старі тумби. На їх місці ставити антипаркувальні стовпчики. Також дав завдання прибрати стихійні сміттєзвалища. Та навести лад після зими на Дніпровських пагорбах», – сказав Кличко.

    Він підкреслив, що в усіх районах міста всі служби, що відповідальні за чистоту та благоустрій, задіянні до масштабного прибирання. Аби навести лад на всіх територіях, без винятку – автошляхах, прибудинкових територіях, дитячих та спортивних майданчиках, у парках та скверах столиці.

    «Наголошую: це робота не тільки муніципальних служб, а й всіх організацій і установ, що також відповідальні за належний стан балансових територій. А персональну відповідальність за роботу районних служб несуть голови районів. І також нагадаю, що в столиці працюють інспектори з благоустрою, які фіксують стан територій
    Теги: екологія Віталій Кличко Київ природа
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