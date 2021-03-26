Кличко: Столиця підготувала 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус

Мер Києва зазначив, що з такою динамікою захворюваності і цього ресурсу вже скоро буде недостатньо

У лікарнях столиці, що приймають хворих на коронавірус, загалом є 573 апарати штучної вентиляції легень та 1254 концентратори кисню. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні всі зусилля міста спрямовані на протидію пандемії. Ми облаштовуємо додаткові ліжка для хворих. Виділяємо додаткові кошти на закупівлю обладнання, засобів індивідуального захисту, медикаментів. Нагадаю – на сьогодні столиця підготувала вже майже 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус у комунальних медзакладах, - сказав Кличко. – У лікарнях, що приймають хворих на коронавірус, загалом є 573 апарати штучної вентиляції легень, 1254 концентратори кисню. Майже 4 тисячі ліжок обладнані подачею кисню», – повідомив Кличко.

Він зокрема зазначив, що з такою динамікою захворюваності і цього ресурсу вже скоро буде недостатньо.

«А місць у відомчих медзакладах, де є 11 тисяч ліжок, медперсонал, Києву так і не надали. Незважаючи на всі наші численні звернення до уряду та МОЗ. А всі ці лікарні, підкреслю, знаходяться в столиці», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у столичних лікарнях сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. 2700 людей – у важкому стані. «Не зменшується в столиці кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях міста – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. – У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки, – сказав мер. – Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. Із них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77 відсотків», – повідомив Кличко.